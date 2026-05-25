Компании Подмосковья пригласили в бизнес-поездку в Абхазию

25 мая 2026, 12:23

Подмосковные компании могут стать участниками многоотраслевой Международной бизнес-миссии в Абхазии. В этом поможет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.





Мероприятие состоится 24-26 июня в Сухуми. Оно организовано для компаний, развивающих экспорт и планирующих выйти на новые рынки.

«Участие в миссии позволит подмосковным экспортёрам представить свою продукцию потенциальным покупателям и обсудить условия перспективного сотрудничества, наладить торговые связи через двусторонние и многосторонние встречи, провести переговоры с ведущими байерами», – отметили в ведомстве.