В Подольске запустили производство препарата для лечения рака «Арейма»

21 мая 2026, 20:17

Компания «Петровакс Фарм» запустила в Подмосковье новую производственную линию по выпуску иммуноонкологического препарата «Арейма». Он предназначен для лечения рака носоглотки, пищевода и лёгкого, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





В церемонии открытия в Подольске участвовали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Проект компании по локализации производства полного цикла препарата стартовал в 2021-м. В этом году компания уже планирует вывести на рынок первые локализованные серии лекарства. Объём инвестиций в проект превысил два миллиарда рублей. Запуск новой линии – важный этап развития фармацевтической отрасли Московской области и укрепления технологического суверенитета страны. Сегодня в Подмосковье создаются все условия для производства современных препаратов полного цикла», – отметила Зиновьева.