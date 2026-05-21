В Подольске запустили производство препарата для лечения рака «Арейма»
Компания «Петровакс Фарм» запустила в Подмосковье новую производственную линию по выпуску иммуноонкологического препарата «Арейма». Он предназначен для лечения рака носоглотки, пищевода и лёгкого, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В церемонии открытия в Подольске участвовали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Проект компании по локализации производства полного цикла препарата стартовал в 2021-м. В этом году компания уже планирует вывести на рынок первые локализованные серии лекарства. Объём инвестиций в проект превысил два миллиарда рублей. Запуск новой линии – важный этап развития фармацевтической отрасли Московской области и укрепления технологического суверенитета страны. Сегодня в Подмосковье создаются все условия для производства современных препаратов полного цикла», – отметила Зиновьева.
«Арейма» – оригинальный иммуноонкологический препарат с действующим веществом камрелизумаб. В 2023 году он получил лицензии в России и странах ЕАЭС, в 2024-м был зарегистрирован в нашей стране.
Как подчеркнули в компании, он стал первой иммунотерапевтической опцией для лечения рака носоглотки и единственным за последние пять лет инновационным запатентованным онкологическим препаратом, производство полного цикла которого локализовано в России.
Компания «Петровакс Фарм» была основана в 1996 году. В 2008-м в Подольске был открыт современный производственно-складской фармацевтический комплекс. Мощности предприятия уже позволяют ежегодно выпускать до 160 млн доз различных лекарств.