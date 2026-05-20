Шесть подмосковных компаний участвуют в выставке продуктов и напитков в Китае

20 мая 2026, 10:29

Шесть подмосковных компаний отправились на международную выставку продуктов питания и напитков SIAL Shanghai 2026 в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Предприятия стали участниками мероприятия благодаря содействию Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья.



Экспозиция в Шанхае – крупнейшая в Азии международная профильная выставка, которая охватывает десятки тематических разделов от детского питания и органических продуктов до напитков, снеков и закусок.



Фонд поддержки ВЭД МО организовал участие в SIAL Shanghai подмосковных компаний их Люберец, Мытищ, Павловского Посада, Химок и Клина. Они выпускают соусы и маринады, мороженое, шоколад и конфеты, джемы и варенье, пряники и печенье. В этом году выставка собрала более 5 000 участников из более чем 75 стран.

«Участие подмосковных производителей в SIAL Shanghai 2026 открывает новые возможности для их выхода на азиатский рынок. Они смогут продемонстрировать зарубежным партнёрам высокое качество российской пищевой продукции, укрепить деловые связи с Китаем и другими странами, расширить географию экспорта, изучить актуальные потребительские предпочтения и найти дистрибьюторов», – отметили в пресс-службе.