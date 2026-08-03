Компании Подмосковья смогут стать кейсодателями для хакатона
Подмосковные компании смогут предложить производственные, инженерные и ИТ-задачи для осеннего хакатона «Цифра.zone | Технологическая модернизация». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Организатором мероприятия выступает особая экономическая зона «Дубна». Участники должны будут разработать несколько вариантов решения представленных кейсов.
«К участию в качестве кейсодателей приглашаются предприятия, заинтересованные в поиске новых технологических решений и молодых специалистов. Команды хакатона будут работать над реальными задачами бизнеса, связанными с модернизацией производства, цифровизацией и внедрением современных инженерных разработок. Кейсодателям предоставят информационную поддержку и возможность продвижения компании в рамках хакатона», – пояснили в ведомстве.Для участия нужно до 21 августа включительно связаться с представителем ОЭЗ «Дубна» по телефону +7 (496) 219-04-67, добавочный 2617. Можно также написать на электронную почту denisovama@oezdubna.ru.