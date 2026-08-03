Спортсмены из Подмосковья взяли две медали чемпионата России по вольной борьбе

03 августа 2026, 17:14

оригинал Иналбек Шериев (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Золотую и бронзовую медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по вольной борьбе среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили с 30 июля по 1 августа в посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа. Участниками турнира стали около 380 спортсменов из 39 российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся воспитанник подмосковного Центра олимпийских видов спорта Иналбек Шериев, выступавший в весовой категории до 74 килограммов», — говорится в сообщении.