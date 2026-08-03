Спортсмены из Подмосковья взяли две медали чемпионата России по вольной борьбе
Золотую и бронзовую медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по вольной борьбе среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили с 30 июля по 1 августа в посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа. Участниками турнира стали около 380 спортсменов из 39 российских регионов.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся воспитанник подмосковного Центра олимпийских видов спорта Иналбек Шериев, выступавший в весовой категории до 74 килограммов», — говорится в сообщении.А бронзу Подмосковью принёс Алик Хадарцев из Центральной спортивной школы №1 в Наро-Фоминске в весовой категории до 65 килограммов. В схватке за третье место он досрочно победи своего соперника — спортсмена из Дагестана.