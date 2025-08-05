Компания «Алтегра» расширила выпуск антибиотиков для широкого доступа
Предприятие АО «Алтегра», работающее в особой экономической зоне «Дубна», запустило производство опытных партий бета-лактамных антибиотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В этом году «Алтегра» завершила строительство цеха твёрдых лекарственных форм бета-лактамных антибиотиков. Инвестиции в его создание составили 200 млн рублей. Уже запущено производство первых опытных партий препаратов. Это позволит предприятию увеличить число выпускаемых лекарств до 40, производить более 70 млн капсул в год и около 150 млн таблеток», – сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что после запуска нового цеха число рабочих мест на предприятии выросло до 160.
Бета-лактамные антибиотики борются с бактериальными инфекциями, используя особенную структуру для уничтожения бактерий. К подобным препаратам относятся пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы и монобактамы.
Осенью компания планирует получить лицензию Минпромторга, что позволит ей запустить серийный выпуск новых лекарств и представить их в аптеках. Ранее медикаменты «Алтегры» применялись только в условиях медучреждений, в том числе в реанимациях.