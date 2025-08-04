Компенсировать затраты по франшизе смогли уже 57 предпринимателей Подмосковья

04 августа 2025, 19:54

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Получателями субсидий по программе «Франшизы» с начала года стали уже около 60 предпринимателей, ведущих бизнес в Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.







«В 2025 году субсидии для бизнеса по франшизе получили 57 предпринимателей. Сумма поддержки составляет 39,4 млн рублей. Программа работает четвёртый год. За это время поддержкой на 246,5 млн рублей воспользовались около 500 предпринимателей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.