Компания «Алтегра» стала ежемесячно выпускать 900 тыс. флаконов антибиотиков
Число флаконов лекарственных порошков собственного производства, выпускаемых компанией «Алтегра», превысило 900 тыс. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Антибиотики широкого спектра действия компания изготавливает на производственной площадке особой экономической зоны «Дубна». Производство было запущено в 2023 году.
«Сегодня компания каждый месяц выпускает 900 тыс. флаконов антибиотиков в форме порошка. Предприятие планирует перейти с полутора смен на две, что увеличит объём выпуска до 1,5 млн флаконов в месяц. Инвестиции в проект «Алтегры» уже превысили 1,7 млрд рублей», – пояснила Зиновьева.Предприятие входит в группу компаний «АлФарма». «Алтегра» разрабатывает и производит антибиотики. Препараты компании используют в том числе для послеоперационного лечения.
Помимо полного цикла производства собственных лекарств, компания выпускает свыше 500 тыс. флаконов контрактных лекарств. Таким образом, общая мощность предприятия – 40 млн флаконов в год.