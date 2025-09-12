Компания из Королёва начала выпускать цветные шампуни для автомобилей
Компании «Викоми» выдали сертификаты и декларации соответствия на бытовую и автомобильную химию. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Компания работает в технопарке «Королёв», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области.
«Мы получили документы на нашу новую продукцию – крем-мыло и гель для душа. Уже осенью рассчитываем получить свидетельство о государственной регистрации на автошампунь. Это позволит выпускать его под нашим брендом», – рассказала гендиректор компании «Викоми» Виктория Соболькова.В прошлом году на предприятии запустили производство жидкого мыла и средств для мытья посуды. Мощности площадки позволяют выпускать до 25 наименований продукции. Помимо этого, в компания расширила производство бесконтактных автошампуней, запустив новую производственную линию.
«Сейчас наш фокус – цветные системы автошампуня, цветная пена и аромат на выбор заказчика. Делаем крафтовые и эксклюзивные составы под любой запрос. Мойка с нашими шампунями превращается в удовольствие для автовладельца», – отметила Соболькова.Как уточнили в министерстве, компания выпускает как продукцию по собственной рецептуре, так и по рецептам заказчика.