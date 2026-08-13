Компания ARAVIA развивает профессиональное образование в бьюти-индустрии

13 августа 2026, 21:12

оригинал Фото: компания ARAVIA

Подмосковный производитель косметики ARAVIA развивает сеть собственных учебных центров для специалистов индустрии красоты. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Производство компании расположено в городе Протвино. Её сеть объединяет 32 учебных центра в России и странах СНГ. Там проводят программы для начинающих и действующих бьюти-специалистов. Это лекции, практические занятия, мастер-классы и профессиональные мероприятия.



В числе главных проектов – федеральный бьюти-девичник, одновременно прошедший во всех учебных центрах компании. Участниками стали более 900 представителей сферы красоты.

«Гости знакомились с современными методиками ухода, проходили консультации и диагностику, участвовали в мастер-классах с технологами-преподавателями. Проект объединил образовательную, экспертную и практическую составляющие, познакомил с возможностями профессионального развития в сфере красоты», – отметили в министерстве.