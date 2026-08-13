В Горках Ленинских проведут шесть показов современных российских фильмов

13 августа 2026, 19:22

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

осударственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» подготовил программу ко Дню российского кино, который празднуют 27 августа, и Ночи кино, запланированной на 29 августа. В программу вошли шесть отечественных фильмов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





15 августа зрителям покажут картину «Каруза»; 22 августа – фильм «Василиса и хранители времени», а 29 августа – ленты «Буратино», «Чебурашка-2», «Ангелы Ладоги» и «Малыш».

«В Горках Ленинских кино снимают с 1934 года. Именно тогда режиссёр Дзига Вертов приехал с камерой в дом, занимаемый семьей Ульяновых, чтобы создать фильм «Три песни о Ленине». С тех пор территория музея-заповедника привлекает внимание кинопроизводителей. Ведущие каналы российского телевидения и другие компании провели здесь более 300 съёмок. Анимационные и художественные фильмы, которые мы выбрали для Киноавгуста и Ночи кино, не сняты в Горках, но предназначены для семейного просмотра», – рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.