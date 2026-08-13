Мособлводоканал провёл в июле более 120 работ по промывке сетей водоснабжения
Специалисты Мособлводоканала продолжают плановые мероприятия по обслуживанию инфраструктуры. За июль они провели 128 работ по промывке сетей холодного водоснабжения, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В ведомстве такие работы назвали важнейшим этапом подготовки подмосковной коммунальной системы к осенне-зимнему периоду.
«После отопительного сезона водоканалы региона провели анализ состояния сетей и выявили наиболее уязвимые участки. На основе этих данных для каждого муниципалитета сформировали план работ. Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября», – подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.
Как рассказали в ведомстве, промывку проводят стандартной водопроводной водой.
«Основа работ – гидропневматическая промывка трубопроводов. Это самый эффективный метод очистки водопроводных сетей. Суть технологии состоит в одновременной подаче в трубопровод воды и сжатого воздуха. Благодаря этому создаётся турбулентный поток, многократно ускоряющий движение жидкости. С помощью этого под сильным давлением из системы вымывают ил, ржавчину, продукты коррозии железа и накопившийся песок», – пояснили в министерстве.
Помимо этого, промывка восстанавливает проектную пропускную способность трубопроводов, нормализует давление в системе и снижает нагрузку на насосное оборудование.
После завершения всех мероприятий обязательно проводят лабораторный анализ качества воды.
Сфера ответственности Мособлводоканала охватывает поддержание нормативных показателей холодной воды на магистральных и уличных сетях от водозаборного узла до многоквартирных домов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что с начала лета сотрудники ведомства завершили восстановление дорожного полотна и благоустройство территорий на 55 локациях, где ранее проводили работы на инженерных сетях. Такой подход позволяет минимизировать последствия ремонта, а также быстро вернуть городским пространствам безопасность и привычный облик.