В Люберцах врачи вернули зрение женщине, ослепшей на один глаз после падения

13 августа 2026, 20:32

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Офтальмохирурги Люберецкой больницы вернули возможность видеть женщине, ослепшей на один глаз после падения. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Жительница обратилась в больницу с жалобой на потерю зрения правого глаза. В ходе осмотра она рассказала, что год назад упала и не придала полученной травме значения. Однако последствия оказались катастрофическими. Из-за удара разорвались связки хрусталика глаза, и он сместился в стекловидное тело – гелеобразное вещество, заполняющее глазное яблоко, то есть фактически упал на глазное дно.

«Хирургическое вмешательство было сложным и многоэтапным. Сначала мы удалили пациентке стекловидное тело. Затем в полость глаза ввели специальную тяжёлую жидкость, чтобы хрусталик всплыл. С помощью ультразвука его разрушили на мелкие частицы и удалили, а затем имплантировали и подшили для надёжной фиксации искусственный», – рассказала офтальмохирург Люберецкой больницы Виктория Петраш.