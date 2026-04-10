Компания «Аравия» запустила собственное производство дезодорантов
Косметическая компания «Аравия» расширила продуктовую линейку – вывела на рынок дезодоранты. Объём первой партии составил 8000 штук, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Производство компании расположено в Протвине. Для организации производства провели модернизацию оборудования и изменили технологический процесс.
«Подготовка проекта заняла восемь месяцев. Специалисты компании разработали рецептуру и упаковку, оптимизировали производственные линии под новую продукцию, обучили персонал. Первые партии дезодорантов уже отгрузили партнёрам в России, странах СНГ и Ближнего Востока», – рассказали в ведомстве.В компании проанализируют динамику продаж новой категории товаров и на основе полученных данных примут решение о развитии направления.