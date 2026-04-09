В Кашире построят завод пищевой упаковки за 600 миллионов рублей
Компания «УПАКОВ-КАШИРА» получила статус резидента особой экономической зоны «Кашира». Инвестор построит производственно-складской комплекс площадью около 5000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Запустить проект планируют в 2028 году.
«Компания займётся производством пищевой полимерной упаковки и плёнки. Инвестиции в проект составят 600 миллионов рублей. На предприятии создадут 90 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как сообщили в подмосковном Мининвесте, на новом заводе резидент будет выпускать полиэтилентерефталат-товары – прозрачные и цветные плёнки ПЭТ. Они обладают повышенной жиростойкостью, не имеют запаха и не вступают в реакцию с продуктами.
ПЭТ признан самым экологически безопасным из термопластичных полимеров по воздействию на организм человека и возможности вторичной переработки. Это соответствует современным требованиям к упаковке и экологическим стандартам.