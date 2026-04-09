Компания VPG LaserONE представила на выставке «Фотоника» лазерное оборудование

09 апреля 2026, 17:01

Фото: компания VPG LaserONE

Подмосковная компания VPG LaserONE представила на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2026» высокотехнологичные лазерные источники. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Продукция компании может заменить импортное оборудование в микроэлектронике, аддитивном производстве и прецизионной обработке материалов.

«Фотоника. Мир лазеров и оптики-2026» – главная площадка для показа импортозамещающих разработок в области лазерных технологий. VPG LaserONE демонстрирует готовность российских производителей предлагать комплексные технологические решения для высокотехнологичных отраслей – от микроэлектроники до аэрокосмической промышленности», – сказал президент компании Николай Евтихиев.