Компания VPG LaserONE представила на выставке «Фотоника» лазерное оборудование
Подмосковная компания VPG LaserONE представила на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2026» высокотехнологичные лазерные источники. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Продукция компании может заменить импортное оборудование в микроэлектронике, аддитивном производстве и прецизионной обработке материалов.
«Фотоника. Мир лазеров и оптики-2026» – главная площадка для показа импортозамещающих разработок в области лазерных технологий. VPG LaserONE демонстрирует готовность российских производителей предлагать комплексные технологические решения для высокотехнологичных отраслей – от микроэлектроники до аэрокосмической промышленности», – сказал президент компании Николай Евтихиев.Так, компания представила GLPN-5-150-30 – лазерный источник для решения сложных задач импульсной обработки материалов, где качество, точность и производительность играют решающую роль.
Ещё одним представленным продуктом стали универсальные непрерывные одномодовые лазеры видимого диапазона серии VLM. Они используются для задач от фундаментальной науки до высокоточных аддитивных процессов.
Компания VPG LaserONE входит в кластер «СФ Тех» ГК Softline.