В ОЭЗ «Дубна» успешно испытали новый способ получения водорода

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Научно-производственная компания «Грасис» провела успешные испытания мембранного элемента по извлечению водорода. Тесты проходили на базе дочернего предприятия компании «Грасис-Тех» – резидента особой экономической зоны «Дубна», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Грасис» разрабатывает и выпускает высокотехнологичные системы разделения газов, перерабатывает природные и попутные газы на основе уникальной мембраны собственной разработки.
Недавно «Грасис» поставила 147 тонн адсорбента для установки производства водорода на ведущее российское предприятие нефтегазовой отрасли.
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«Важным событием для компании стали опытно-промышленные испытания мембранного элемента по извлечению водорода. Цель заключалась в проверке возможности применения мембранной технологии компании для концентрирования водорода из водородсодержащего газа с высоким содержанием аммиака. Эксперимент прошёл удачно, и сейчас специалисты продолжают ресурсные испытания», – говорится в сообщении.Как рассказали в министерстве, услугами компании пользуются крупнейшие предприятия нефтегазовой, машиностроительной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности, учреждения здравоохранения в большинстве регионов России.
Недавно «Грасис» поставила 147 тонн адсорбента для установки производства водорода на ведущее российское предприятие нефтегазовой отрасли.
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Лора Луганская