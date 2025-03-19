Подмосковные предприятия выпускают готовые блюда без продуктов животного содержания

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Во время Великого поста православные христиане придерживаются особого рациона, исключая из него продукты животного происхождения. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что предприятия региона выпускают продукцию, соответствующую требованиям этого периода.
Так, многопрофильное хозяйство Ферма М2 «Шульгино» в Волоколамском городском округе предлагает постные блюда: овощные голубцы, блины с грибами и картофелем, капустные котлеты. Для сладкоежек доступны десерты без использования яиц и молока: шоколадный мусс с цитрусовыми нотками, брауни и вишневый сорбет.
В ведомстве добавили, что в прошлом, году по данным Роскачества, Московская область заняла 4-е место среди российских регионов по числу сертифицированных производителей органической продукции.
В регионе работают 11 таких предприятий, включая Ферму М2 «Шульгино», которая выпускает мясную и молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты, готовые блюда и многое другое.
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В ведомстве добавили, что в прошлом, году по данным Роскачества, Московская область заняла 4-е место среди российских регионов по числу сертифицированных производителей органической продукции.
В регионе работают 11 таких предприятий, включая Ферму М2 «Шульгино», которая выпускает мясную и молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты, готовые блюда и многое другое.
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Дайана Хусинова