Компания «Чистая линия» расширит производство молочной продукции в Подмосковье

26 ноября 2025, 17:21

оригинал Фото: Медиасток МО

Производитель мороженого, молочной продукции и замороженного чая «Чистая линия» построит 25 новых зданий в городском округе Мытищи. Их суммарная площадь будет достигать 30 000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Тем самым лидер по производству мороженого и молочных продуктов увеличит мощности и присутствие на рынке.

«Чистая линия» работает в Подмосковье с 2001 года. Её головной завод располагается в Долгопрудном. Компания занимает шестое место в рейтинге крупнейших производителей мороженого в России. В прошлом году объём производства «Чистой линии» составил 22 000 тонн», – рассказали в региональном Главгосстройнадзоре.