В Щёлкове нарушителей привлекли к ответственности за незаконную продажу алкоголя

26 ноября 2025, 17:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

В Щёлкове прошёл очередной рейд по пресечению незаконной торговли спиртным. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





В ходе проверок выявили факты продажи спиртных напитков возле образовательных и медицинских учреждений. Зарегистрирован также случаи реализации крепкого алкоголя без обязательной лицензии. Составлено два административных протокола, один из которых предусматривает изъятие продукции.

«Наша задача – обеспечить безопасность жителей и не допустить нелегальную торговлю спиртным, особенно рядом с социально значимыми объектами. Все выявленные нарушения будут тщательно прорабатываться», – сказали в Управлении потребительского рынка администрации Щёлкова.