В Подмосковье после проверок с продажи сняли более 930 килограммов свинины
Подмосковные специалисты государственной ветеринарной службы проверили качество свинины, которую продают на ярмарках региона. За 10 месяцев этого года отобрали около 33 000 проб мясной продукции и выполнили 59 000 лабораторных исследований, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Ветеринары провели комплексный анализ, включавший физико-химические исследования, дозиметрический контроль, пробу варки, а также исследование на опасных паразитов в мышечной ткани. В результате проверок с реализации сняли свыше 930 килограммов свинины, не соответствующей требованиям качества. Проведённые исследования гарантируют безопасность мясной продукции для потребителей», – отметили в министерстве.В ведомстве посоветовали покупать свинину только в санкционированных местах торговли, где вся продукция проходит обязательный ветеринарно-санитарный контроль.