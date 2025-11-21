Достижения.рф

В Подмосковье после проверок с продажи сняли более 930 килограммов свинины

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные специалисты государственной ветеринарной службы проверили качество свинины, которую продают на ярмарках региона. За 10 месяцев этого года отобрали около 33 000 проб мясной продукции и выполнили 59 000 лабораторных исследований, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.



«Ветеринары провели комплексный анализ, включавший физико-химические исследования, дозиметрический контроль, пробу варки, а также исследование на опасных паразитов в мышечной ткани. В результате проверок с реализации сняли свыше 930 килограммов свинины, не соответствующей требованиям качества. Проведённые исследования гарантируют безопасность мясной продукции для потребителей», – отметили в министерстве.
В ведомстве посоветовали покупать свинину только в санкционированных местах торговли, где вся продукция проходит обязательный ветеринарно-санитарный контроль.
Лора Луганская

