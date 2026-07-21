Общественники Подмосковья и политические партии будут вместе наблюдать за выборами
Общественная палата Московской области и представители региональных отделений политических партий подписали соглашение о совместном общественном наблюдении и информационном взаимодействии на выборах в Единый день голосования. Церемония состоялась в здании Мособлдумы, сообщили в пресс-службе подмосковной ОП.
Соглашение направлено на координацию взаимодействия сторон в ходе избирательной кампании, обеспечение открытости и законности выборов, укрепление общественного доверия к их результатам.
Со стороны партий документ подписали зампредседателя Мособлдумы, представитель «Единой России» Олег Рожнов, руководитель Московского областного отделения ЛДПР Валерий Селезнёв, секретарь Совета регионального отделения партии «Новые люди» Лев Закиров, первый секретарь комитета Московского областного отделения партии «Коммунисты России» Илья Клеймёнов и сопредседатель партии «Зелёные» Руслан Хвостов.
«Институт общественного наблюдения – один из ключевых факторов доверия к избирательному процессу. Сегодня мы подтверждаем готовность к открытому взаимодействию всех его участников. Совместное общественное наблюдение – не формальность, а эффективный механизм общественного контроля, который обеспечивает прозрачность каждого этапа голосования, укрепляет доверие граждан к итогам выборов», – сказала первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за выборами Татьяна Дмитриева.
По её словам, соглашение предусматривает постоянный обмен информацией, проведение совместных консультаций, обучение наблюдателей и взаимодействие по мониторингу всех форм голосования.
«Задача – создать единое пространство доверия, где общественные наблюдатели, представители партий, эксперты и организаторы выборов действуют в рамках закона и в интересах граждан», – подытожила Дмитриева.Зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов поблагодарил Общественную палату Московской области за восемь лет продуктивной работы.
«Многие присутствующие видели, как работает система общественного наблюдения: видеомониторинг, коммуникация, взаимодействие всех участников процесса. Любой желающий может не просто получать информацию из соцсетей, где она не всегда бывает объективной, а лично увидеть, как проходят выборы. Для этого действует система подготовки общественных наблюдателей по утверждённым стандартам», – пояснил Рожнов.Он добавил, что сегодня в Московской области выстроена одна из лучших практик общественного наблюдения, которая получает признание на федеральном уровне.
Представители политических партий обсудили подготовку наблюдателей, обмен информацией и развития института общественного контроля. Каждый отметил важность взаимодействия, которое позволит обеспечить честность и прозрачность выборного процесса.
Валерий Селезнёв подчеркнул, что взаимодействие с общественными наблюдателями усиливает доверие к результатам голосования. Лев Закиров обратил внимание на необходимость повышения доверия граждан к избирательной системе. Илья Клеймёнов отметил, что партия традиционно участвует в общественном наблюдении. А Руслан Хвостов отметил значение развития института общественного наблюдения.
В дни голосования в Московской области будет работать Ситуационный центр общественного наблюдения. Он обеспечит круглосуточный мониторинг избирательного процесса, координацию работы общественных наблюдателей и оперативное рассмотрение поступающих обращений.
Одновременно на базе центра будет организована работа Медиацентра. Представители СМИ смогут получать официальные комментарии, экспертные оценки и актуальную информацию о ходе наблюдения, в том числе о мониторинге дистанционного электронного голосования.