Общественники Подмосковья и политические партии будут вместе наблюдать за выборами

21 июля 2026, 19:38

оригинал Фото: пресс-служба Общественной палаты МО

Общественная палата Московской области и представители региональных отделений политических партий подписали соглашение о совместном общественном наблюдении и информационном взаимодействии на выборах в Единый день голосования. Церемония состоялась в здании Мособлдумы, сообщили в пресс-службе подмосковной ОП.





Соглашение направлено на координацию взаимодействия сторон в ходе избирательной кампании, обеспечение открытости и законности выборов, укрепление общественного доверия к их результатам.



Со стороны партий документ подписали зампредседателя Мособлдумы, представитель «Единой России» Олег Рожнов, руководитель Московского областного отделения ЛДПР Валерий Селезнёв, секретарь Совета регионального отделения партии «Новые люди» Лев Закиров, первый секретарь комитета Московского областного отделения партии «Коммунисты России» Илья Клеймёнов и сопредседатель партии «Зелёные» Руслан Хвостов.

«Институт общественного наблюдения – один из ключевых факторов доверия к избирательному процессу. Сегодня мы подтверждаем готовность к открытому взаимодействию всех его участников. Совместное общественное наблюдение – не формальность, а эффективный механизм общественного контроля, который обеспечивает прозрачность каждого этапа голосования, укрепляет доверие граждан к итогам выборов», – сказала первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за выборами Татьяна Дмитриева.

Т. Дмитриева (Фото: пресс-служба Общественной палаты МО)

«Задача – создать единое пространство доверия, где общественные наблюдатели, представители партий, эксперты и организаторы выборов действуют в рамках закона и в интересах граждан», – подытожила Дмитриева.

«Многие присутствующие видели, как работает система общественного наблюдения: видеомониторинг, коммуникация, взаимодействие всех участников процесса. Любой желающий может не просто получать информацию из соцсетей, где она не всегда бывает объективной, а лично увидеть, как проходят выборы. Для этого действует система подготовки общественных наблюдателей по утверждённым стандартам», – пояснил Рожнов.

О. Рожнов (Фото: пресс-служба Общественной палаты МО)