Подмосковье стало лидером среди регионов России по производству детских товаров

Московская область заняла первое место в России по числу промышленных предприятий, выпускающих товары для детей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.



В регионе планируют запускать новые меры поддержки, развивать инфраструктуру для производителей детских товаров.

«Сегодня в Подмосковье работают более 200 производителей детских товаров. Это первое место в стране по числу предприятий в этой сфере. В отрасли занято свыше 10 000 сотрудников разных специальностей. Кроме того, регион занимает второе место в стране по экспорту игрушек, настольных игр и спортинвентаря», – отметила Зиновьева.
Как напомнили в подмосковном Мининвесте, в Московской области предприятиям доступны льготные займы, субсидии на оборудование и инфраструктуру, программы поддержки выхода на маркетплейсы, а также льготная аренда помещений по ставке один рубль.

По словам Зиновьевой, каждая третья компания индустрии уже воспользовалась региональными программами поддержки.

Подробную информацию о поддержке бизнеса можно найти на инвестиционном портале Московской области. Получить консультацию предприниматели могут также по номеру 0150. Звонок доступен с мобильного телефона по будням с 9.00 до 18.00.
Лора Луганская

