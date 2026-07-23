Компания из ОЭЗ «Дубна» освоила новую технологию для космической техники

23 июля 2026, 14:18

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «С-Компонент Дубна» из особой экономической зоны «Дубна» освоила решётки экстрактора для ионных двигателей спутников. О новой технологической разработке рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Предприятие создаёт материалы и компоненты, которые применяют в электронике, автомобильных системах и промышленном оборудовании для разных отраслей. Теперь наработки предприятия применяют и в создании элементов космических систем. Подобные конструкции устанавливают на низкоорбитальных спутниках.

«Разработка технологии изготовления решётки экстрактора для ионных двигателей низкоорбитальных спутников – важный шаг для нашей компании. Этот проект показывает, что компетенции «С-Компонент Дубна» в области технической керамики, точных материалов и технологических процессов могут применяться в самых сложных и перспективных отраслях. Для нас важно не просто создавать образцы, а выстраивать путь от научной идеи до рабочей технологии, которую можно масштабировать и внедрять в производство», – отметил гендиректор компании «С-Компонент Дубна» Олег Куль.