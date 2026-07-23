На автовокзалах Подмосковья провели более 30 антитеррористических тренировок
33 антитеррористические тренировки провели на автовокзалах, автостанциях, производственных базах и в салонах автобусов компании-перевозчика «Мострансавто» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Каждая тренировка состоит из теоретического блока и практической отработки сценариев — от нахождения подозрительного предмета до эвакуации и взаимодействия с экстренными службами.
«Тренировки позволяют закрепить правильный порядок действий персонала в нештатных ситуациях», — отмечается в сообщении.В учениях, помимо сотрудников компании, принимают участие специалисты регионального Минтранса, представители муниципальных администраций, сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.