На автовокзалах Подмосковья провели более 30 антитеррористических тренировок

23 июля 2026, 13:39

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

33 антитеррористические тренировки провели на автовокзалах, автостанциях, производственных базах и в салонах автобусов компании-перевозчика «Мострансавто» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Каждая тренировка состоит из теоретического блока и практической отработки сценариев — от нахождения подозрительного предмета до эвакуации и взаимодействия с экстренными службами.





«Тренировки позволяют закрепить правильный порядок действий персонала в нештатных ситуациях», — отмечается в сообщении.