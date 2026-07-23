Жителей Подмосковья призвали не трогать слётков
У большинства видов птиц, которые выводят потомство в Московской области, птенцы достигли возраста слётков и нередко выпадают из гнёзд. О том, как не навредить пернатым малышам, рассказали в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.
Нередко люди, которые замечают на земле не умеющего пока летать птенца, стремятся помочь ему и подсадить обратно или взять на передержку. Ни того, ни другого делать не следует.
«Ситуация, когда слёток выпадает из гнезда, для птиц вполне штатная. Птенец вернётся в гнездо самостоятельно или с помощью родителей. Но если его взяли в руки люди, родители могут отказаться от него», — предупредили специалисты.Забирать птенца с собой — тоже плохая идея. Выкормить его в домашних условиях очень сложно. К тому же птица может утратить стимул и навыки самостоятельно добывать пищу.
Помогать нужно только тем слёткам, которые оказались рядом с дорогой. В этом случае птенца следует отсадить на небольшое расстояние, используя для этого ткань, чтобы не трогать птицу руками.