Компания из ОЭЗ «Дубна» зарегистрировала новое медицинское оборудование

Компания из ОЭЗ «Дубна» зарегистрировала новое медицинское оборудованиеКомпания «ВестМедГрупп» получила регистрационные удостоверения Росздравнадзора на новое медицинское оборудование. Оно производится на площадке ОЭЗ «Дубна», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Линейку продукции компании пополнили автоматические мойки-дезинфекторы.
«Отечественное медоборудование – важнейший элемент обеспечения безопасности в сфере здравоохранения страны. В ОЭЗ «Дубна» уже располагается целый ряд компаний, которые работают в этой стратегической отрасли. Один из таких резидентов – «ВестМедГрупп». Компания активно расширяет линейку высокотехнологичной продукции для медицины», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Автоматические мойки-дезинфекторы предназначены для очистки, дезинфекции и сушки медицинских инструментов, оборудования и лабораторной посуды.
«ВестМедГрупп» – резидент ОЭЗ «Дубна» с 2016 года. Компания занимается разработкой и выпуском инновационных комплексных систем медицинского газоснабжения и палатного оборудования для жизнеобеспечения пациента. Она производит и медоборудование другого назначения.