Здоровье в подмосковных парках с начала лета проверили 4900 жителей

21 сентября 2026, 15:19

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В парках Московской области в прошедшую субботу работали выездные бригады врачей. Проверить своё здоровье можно было в 11 округах региона, сообщил в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Врачи напомнили, что регулярная диагностика помогает вовремя выявлять заболевания и начинать лечение на ранних стадиях.

«Выездные профосмотры в парках по выходным дают возможность проверить здоровье, совмещая это с отдыхом на открытом воздухе. В минувшую субботу в акции «Проверь своё здоровье в парке» участвовали 174 человека, а с начала лета – почти 4900 жителей региона», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.