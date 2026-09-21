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Здоровье в подмосковных парках с начала лета проверили 4900 жителей

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В парках Московской области в прошедшую субботу работали выездные бригады врачей. Проверить своё здоровье можно было в 11 округах региона, сообщил в пресс-службе Минздрава Подмосковья.



Врачи напомнили, что регулярная диагностика помогает вовремя выявлять заболевания и начинать лечение на ранних стадиях.

«Выездные профосмотры в парках по выходным дают возможность проверить здоровье, совмещая это с отдыхом на открытом воздухе. В минувшую субботу в акции «Проверь своё здоровье в парке» участвовали 174 человека, а с начала лета – почти 4900 жителей региона», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Жители могут измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования первого этапа диспансеризации. При необходимости пациентов направляли в поликлинику на дополнительное обследование.

Результаты осмотра доступны в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».
Лора Луганская

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