В Подмосковье завершили программу ямочного ремонта картами свыше 25 «квадратов»

21 сентября 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

На территории Подмосковья завершают ремонт проездов во дворах большими картами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Специалисты подрядных организаций отремонтировали более 632 000 квадратных метров территорий.



По данным Минчистоты, самый большой объём работ выполнен в Балашихе, Богородском, Коломне, Лобне, Щёлкове, Химках, Сергиево-Посадском, Раменском, Электростали, Одинцовском, Ленинском, Люберцах, Пушкинском.





Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Главное преимущество ремонта проездов большими картами – масштабное обновление покрытия на участках от 25 «квадратов». Такая технология позволяет комплексно ликвидировать такие виды повреждений полотна, как выбоины, просадки, трещины и выкрашивания. При этом гарантируется высокая износостойкость дороги.

«Мы видим, насколько востребованы у жителей работы по благоустройству. Асфальтовое покрытие во дворах серьёзно разрушается из-за перепадов температур летом и зимой. К этой работе мы готовились заранее. Муниципалитеты провели оцифровку всех дефектов. В прошлом году план перевыполнили на 30%, отремонтировав порядка 400 дворов», – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.