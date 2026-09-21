Юные подмосковные всадники поборются за награды престижных турниров
В Москве 23-27 сентября будут происходить главные события детского конного спорта – Международные пони-игры и Кубок президента ФКСР. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Подмосковье на соревнованиях представят около 70 юных спортсменов из Балашихи, Люберец, Мытищ, Химок и Красногорска.
Турнир проводится уже в восьмой раз и считается вторым по значимости событием в конном мире после Олимпиады. Его прототипом стали Всемирные конные игры.
Участников и болельщиков ждут четыре дня захватывающей борьбы. Кульминацией станет 26 сентября – день розыгрыша Кубка президента ФКСР Марины Сечиной.
Кроме того, в этот день в рамках турнира Baby Boom на манеж выйдут самые маленькие участники в возрасте от трёх до восьми лет.
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