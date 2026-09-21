Юные подмосковные всадники поборются за награды престижных турниров

21 сентября 2026, 14:13

оригинал Фото: пресс-служба ФКСР

В Москве 23-27 сентября будут происходить главные события детского конного спорта – Международные пони-игры и Кубок президента ФКСР. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.