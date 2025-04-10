Компания из Щёлкова представила новые бионические протезы кистей рук

Фото: пресс-служба компании «МЕТИЗ»
На международной выставке «Интеграция 2025» представили новую линейку бионических протезов кистей – уменьшенную модель и бюджетную версию флагманского протеза, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Новинки разработал производитель протезов «МЕТИЗ» из Щёлкова вместе с партнёром «МАКСБИОНИК».
Помимо этого, разработчики презентовали собственное программное обеспечение. Новые разработки должны расширить возможности протезирования и повысить доступность бионических технологий для пользователей.
Первая модель бионической кисти предназначена для людей с хрупким телосложением, в том числе подростков и молодёжи. Вторая новинка представляет собой более доступную версию флагманского протеза, что делает его самым бюджетным многофункциональным устройством на российском рынке.
Что касается нового программного обеспечения, то оно позволяет быстро вносить изменения и расширять функциональность настроек кисти. Также для клиента появилась возможность взаимодействовать через этот софт с производителем напрямую. Кроме того, реализован удалённый доступ к пользователям.
Все устройства будут иметь индивидуальные логины и пароли для личного кабинета.
Читайте также:
Резидент ОЭЗ «Дубна» получил 900 млн рублей на запуск производства лекарств
Подмосковный бизнес в I квартале получил поручительств на 1,5 млрд рублей
Инвесторы получили в аренду в Подмосковье по упрощённой процедуре 700 участков
«Современные бионические протезы позволяют частично восстановить функции утраченных конечностей и помогают вести полноценную жизнь. Хотя такие протезы полностью не заменят биологическую конечность, они дают возможность людям обслуживать себя, устроиться на работу, заниматься спортом и творчеством», – сказали в ведомстве.Фото: пресс-служба компании «МЕТИЗ»
Первая модель бионической кисти предназначена для людей с хрупким телосложением, в том числе подростков и молодёжи. Вторая новинка представляет собой более доступную версию флагманского протеза, что делает его самым бюджетным многофункциональным устройством на российском рынке.
Что касается нового программного обеспечения, то оно позволяет быстро вносить изменения и расширять функциональность настроек кисти. Также для клиента появилась возможность взаимодействовать через этот софт с производителем напрямую. Кроме того, реализован удалённый доступ к пользователям.
Все устройства будут иметь индивидуальные логины и пароли для личного кабинета.
Читайте также:
Резидент ОЭЗ «Дубна» получил 900 млн рублей на запуск производства лекарств
Подмосковный бизнес в I квартале получил поручительств на 1,5 млрд рублей
Инвесторы получили в аренду в Подмосковье по упрощённой процедуре 700 участков
Лора Луганская