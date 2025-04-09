Подмосковный бизнес в I квартале получил поручительств на 1,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Московский областной гарантийный фонд за первые три месяца 2025 года выдал предпринимателям поручительства более чем на 1,5 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«С начала года поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 110 компаний малого и среднего бизнеса. Суммарно было выдано 132 поручительства более чем на 1,5 млрд рублей. Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 5,3 млрд рублей заёмных средств», – уточнила Зиновьева.Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, предприниматели региона могут воспользоваться поручительствами при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств.
Поддержка фонда позволяет субъектам МСП привлекать займы для развития бизнеса – покупки оборудования, расширения производства и других задач. Подробнее о получении поручительств можно узнать на сайте фонда.
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Лора Луганская