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Подмосковный бизнес в I квартале получил поручительств на 1,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Московский областной гарантийный фонд за первые три месяца 2025 года выдал предпринимателям поручительства более чем на 1,5 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«С начала года поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 110 компаний малого и среднего бизнеса. Суммарно было выдано 132 поручительства более чем на 1,5 млрд рублей. Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 5,3 млрд рублей заёмных средств», – уточнила Зиновьева.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, предприниматели региона могут воспользоваться поручительствами при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств.

Поддержка фонда позволяет субъектам МСП привлекать займы для развития бизнеса – покупки оборудования, расширения производства и других задач. Подробнее о получении поручительств можно узнать на сайте фонда.

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Ферме в Воскресенске передали 5 га земли под ульи и травы-медоносы
09 апреля 2025, 17:30

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Участок областной земли площадью пять гектаров в селе Виноградово городского округа Воскресенск представили в аренду фермерскому хозяйству, специализирующемуся на пчеловодстве и обработке мёда, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
Фермерское хозяйство существует больше года, им руководит многодетная мать Юлия Оськина. В работах участвует вся семья. Уже в этом году на новом участке земли Юлия планирует установить дополнительно около десяти ульев, а в дальнейшем — посадить там растения-медоносы и разбить фруктовый сад.

«Планов, конечно, много. В настоящий момент изучаем окружающие нас поля на наличие медоносов. Займёмся рекультивацией, приведем землю в состояние, пригодное для использования, а потом планируем посадить лаванду, лук анзур и плодовые деревья», — сказала Юлия Оськина.
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Движение по эстакаде у станции Аникеевка в Красногорске запустят в июне
09 апреля 2025, 17:13

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Юлиан Миранду

В Красногорске завершается строительство эстакады у станции МЦД-2 Аникеевка. Запуск эстакады и основного хода дороги планируется в июне.
«Полностью выполнены работы по устройству путепровода через железную дорогу. На эстакаде готов шумозащитный экран. Мы уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия», – рассказал руководитель проекта, главный инженер Никита Кеменев.
Сейчас идёт монтаж наружного освещения и подготовка к сдаче объекта.
«Ещё совсем немного подождать, и мы будем вдвое экономить время, передвигаясь по Аникеевке. Главное, что для экстренных служб теперь будет быстрый доступ», – сказал местный житель Егор Епифанцев.
Путепровод расположен в створе улицы Аникеевской. Он станет частью транспортной развязки общей протяжённостью 1,4 км. Длина эстакады – 410 м.

Строительство ведется с учётом перспективного развития линии МЦД-2 «Нахабино – Подольск».

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В пищевом цеху в Люберцах обнаружили около 60 нелегальных мигрантов
09 апреля 2025, 16:49

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Почти 60 нелегальных мигрантов выявили полицейские в результате проверки цеха по производству продуктов питания в Люберцах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе рейда полицейские проверили по учётным базам 182 иностранцев, работающих в цеху. В результате на 58 мигрантов составили протоколы за незаконную трудовую деятельности на территории Российской Федерации, кроме того, девятерых из них привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания в стране», — говорится в сообщении.
Все 58 нарушителей получили штрафы в размере 5 тысяч рублей каждый, а семерых из них выдворят за пределы России.

Сейчас полицейские работают над привлечением к уголовной ответственности работодателя нелегальных мигрантов.

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Инвесторы получили в аренду в Подмосковье по упрощённой процедуре 700 участков
09 апреля 2025, 16:38

Фото: пресс-служба Минимущества МО

За время работы программы «272» для реализации инвестпроектов передано более 700 земельных участков суммарной площадью 30 тыс. га. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Программа «272» стартовала в Московской области в 2015 году. В её рамках можно получить в аренду землю по упрощённой процедуре – без проведения торгов.
«Инвесторы получили в аренду 728 участков общей площадью 28,9 тыс. га в 43 муниципалитетах. Эти территории предоставлены для реализации 172 инвестпроектов, объём инвестиций в которые превышает 430 млрд рублей. Планируется создать 22,5 тыс. рабочих мест. Из них 61 проект уже введён в эксплуатацию», – рассказала Зиновьева.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, программа, известная под номером постановления «272», предусматривает предоставление земельных участков без проведения торгов. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить землю по льготной ставке.

Подобрать площадку для реализации проекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона. Среди фильтров на ней есть, в том числе, фильтр для подбора участков, которые можно получить по упрощённой процедуре. Сейчас предпринимателям предлагается в регионе более 120 таких объектов.

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В Подмосковье с начала года отремонтировали более 370 крыш многоквартирных домов
09 апреля 2025, 16:33

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Крыши 371 многоквартирного дома в Московской области обновили с начала года в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Больше всего крыш — 41 — отремонтировали в городском округе Солнечногорск, на второе место по этому показателю вышел Одинцовский округ, где отремонтировали крыши 30 домов, а замыкает топ-3 округ Серпухов, где провели ремонт крыш 29 домов», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что при ремонте плоской кровли специалисты демонтируют старое кровельное покрытие и стяжки, приводят в порядок плиты покрытий и межпанельные швы, проводят разуклонку керамзитом для эффективного водоотвода, устанавливают новые стяжки, укладывают в два слоя гидроизоляционный ковёр и обустраивают вентиляционные шахты и выходы на крышу.

На скатной кровле рабочие утепляют чердак, заменяют стропильную систему, обрабатывают деревянную конструкцию составом для огнебиозащиты, укладывают профлист и меняют систему наружного водостока.

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