Компания из Сергиева Посада увеличит выработку конструктивных элементов

16 сентября 2025, 19:53

оригинал Фото: пресс-служба компания «К-ЖБИ»

Производитель железобетонных изделий из Сергиева Посада «К-ЖБИ» присоединился к федеральному проекту «Производительность труда». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания производит широкий ассортимент продукции для гражданского, промышленного, дорожного и мостового строительства, элементы теплотрасс и канализации, нестандартные изделия и изделия на заказ по типовым и индивидуальным чертежам. За время работы предприятие обеспечило конструктивными элементами жилые и нежилые объекты суммарной площадью 1,5 млн кв. м.



«В качестве пилотного потока для увеличения производительности компания выбрала процесс оптимизации изготовления железобетонных колонн. Перед командой поставили задачи сократить время протекания процесса на 30%, уменьшить незавершённое производство также на 30%, увеличить выработку на рабочих местах минимум на 20%», – рассказали в пресс-службе.