Компания из Сергиева Посада увеличит выработку конструктивных элементов
Производитель железобетонных изделий из Сергиева Посада «К-ЖБИ» присоединился к федеральному проекту «Производительность труда». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания производит широкий ассортимент продукции для гражданского, промышленного, дорожного и мостового строительства, элементы теплотрасс и канализации, нестандартные изделия и изделия на заказ по типовым и индивидуальным чертежам. За время работы предприятие обеспечило конструктивными элементами жилые и нежилые объекты суммарной площадью 1,5 млн кв. м.
«В качестве пилотного потока для увеличения производительности компания выбрала процесс оптимизации изготовления железобетонных колонн. Перед командой поставили задачи сократить время протекания процесса на 30%, уменьшить незавершённое производство также на 30%, увеличить выработку на рабочих местах минимум на 20%», – рассказали в пресс-службе.Как напомнили в министерстве, федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы присоединиться к нему, нужно подать заявку на платформе.
Специалисты Регионального центра компетенций Московской области помогут предприятию оценить производственный процесс. Вместе с сотрудниками они выявят возможные потери и разработают мероприятия по внедрению инструментов бережливого производства.