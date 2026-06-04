Компания «Комитас» будет производить в Дмитровском округе складских роботов

04 июня 2026, 18:27

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Большое производство роботов для складской и производственной логистики откроет на территории государственного индустриального парка «Ключ» в Дмитровском округе компания «Комитас». Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.





Соглашение относительно этого проекта губернатор региона Андрей Воробьёв подписал с учредителем ГК «Комитас» Давитом Манукяном на Петербургском международном экономическом форуме.





«Компания «Комитас» является одним из крупнейших производителей роботов в России. В прошлом году на ПМЭФ мы подписали соглашение, направленное на автоматизацию складских комплексов и терминалов в Подмосковье. И уже сейчас видим результат. В 2025 году в Подольске запустили первый роботизированный распределительный центр «Магнита», а недавно начал работу роботизированный логистический комплекс в сегменте fashion-ритейла. (…) Сейчас же «Комитас» планирует расширяться — запустить ещё одно большое производство в нашем индустриальном парке «Ключ» в дополнение к уже работающему в парке «Есипово» в Солнечногорске» — сказал Андрей Воробьёв.