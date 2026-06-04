В Люберцах к концу 2026 года откроют Центр общественной безопасности

04 июня 2026, 17:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Строители завершают возведение Центра общественной безопасности в микрорайоне Зенино городского округа Люберцы. Специалисты уже подключили здание к центральным коммуникациям, практически закончили облицовку фасада и благоустройство прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации городского округа.