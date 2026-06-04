В Люберцах к концу 2026 года откроют Центр общественной безопасности
Строители завершают возведение Центра общественной безопасности в микрорайоне Зенино городского округа Люберцы. Специалисты уже подключили здание к центральным коммуникациям, практически закончили облицовку фасада и благоустройство прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сейчас подрядчик монтирует внутренние перегородки, штукатурит стены и разводит инженерные сети. Власти планируют сдать объект в четвертом квартале 2026 года.
В современном двухэтажном комплексе создадут все необходимые условия для работы более 60 сотрудников МУ МВД России «Люберецкое». Глава городского округа Люберцы Владимир Волков подчеркнул, что полицейские будут обеспечивать общественный порядок как в самом микрорайоне, так и в соседних населенных пунктах.
Одновременно в Зенино в рамках госпрограммы «Безопасность Подмосковья» начали строить пожарное депо. Рабочие уже залили фундаментную плиту и подвели инженерные коммуникации. В июне текущего года подрядная организация планирует приступить к монтажу быстровозводимых конструкций здания.
Строители рассчитывают полностью завершить работы в декабре 2026 года.
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