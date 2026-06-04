Гжель вошла в «Золотое кольцо» и готовится к обновлению

04 июня 2026, 17:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Уникальный край народного промысла официально стал частью знаменитого туристического маршрута «Золотое кольцо». 4 июня в Туристско-информационном центре «Раменское» эксперты обсудили стратегию развития Гжели, сообщает пресс-служба администрации городского округа.