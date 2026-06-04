Гжель вошла в «Золотое кольцо» и готовится к обновлению
Уникальный край народного промысла официально стал частью знаменитого туристического маршрута «Золотое кольцо». 4 июня в Туристско-информационном центре «Раменское» эксперты обсудили стратегию развития Гжели, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Архитектор Сергей Карпухин представил концепцию «Гжель 3.0» — проект комплексного возрождения территории, который разрабатывают с 2018 года. Он призван вдохнуть новую жизнь в жемчужину русского народного промысла.
В обсуждении участвовали председатель Комитета по культуре и туризму Андрей Толстяков, директор Раменского музея Марина Великорецкая и специалисты ТИЦ. Основное внимание участники встречи уделили благоустройству территорий вокруг исторических мест бытования промысла.
Оснвоная задача — создать в Гжели комфортную и привлекательную среду для путешественников со всей страны.
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