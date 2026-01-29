Компания «Лебер» отправила из Подмосковья в Бразилию игровое оборудование
Подмосковная компания «Лебер» поставит детское игровое и спортивное оборудование в Бразилию. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Заказчик – крупный девелопер, специализирующийся на строительстве премиальных клубных кварталов. Площадка появится в кондоминиуме формата «дом-курорт» в столице страны Бразилиа.
«Бразильские застройщики сделали ставку на российского производителя не только из-за дизайна. В условиях тропиков, влажности и палящего солнца материалы быстро выходят из строя. Оборудование компании «Лебер» зарекомендовало себя как надёжное и качественное. Использование материалов с высокой антикоррозийной защитой и устойчивостью к УФ-излучению позволяет площадкам сохранять прочность и яркий цвет годами, даже в субэкваториальном климате», – отметили в министерстве.Для спортивной зоны на производстве в Мытищах изготовили многофункциональную станцию с классическими турниками и специальными лавками для функционального тренинга. Центральный элемент пространства для семей с детьми – комплекс «Лантан». Это многоуровневая башня с горками и декоративными панелями, дополненная двойными качелями.
Всю продукцию произвели на заводе компании «Лебер» в Мытищах. Перед отправкой оборудование прошло обязательную проверку на соответствие международным стандартам безопасности.
Сейчас заказ в пути. Он преодолеет более 11 000 километров. Контейнеры пересекут Атлантику, а затем оборудование смонтируют в Бразилиа.