Компания «Лебер» отправила из Подмосковья в Бразилию игровое оборудование

29 января 2026, 16:35

оригинал Фото: компания «Лебер»

Подмосковная компания «Лебер» поставит детское игровое и спортивное оборудование в Бразилию. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Заказчик – крупный девелопер, специализирующийся на строительстве премиальных клубных кварталов. Площадка появится в кондоминиуме формата «дом-курорт» в столице страны Бразилиа.

«Бразильские застройщики сделали ставку на российского производителя не только из-за дизайна. В условиях тропиков, влажности и палящего солнца материалы быстро выходят из строя. Оборудование компании «Лебер» зарекомендовало себя как надёжное и качественное. Использование материалов с высокой антикоррозийной защитой и устойчивостью к УФ-излучению позволяет площадкам сохранять прочность и яркий цвет годами, даже в субэкваториальном климате», – отметили в министерстве.