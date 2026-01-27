Подмосковный производитель оконных систем расширяет ассортимент

27 января 2026, 22:18

оригинал Фото: компания MELKE

Компания по производству оконных систем MELKE из Фрязина в этом году планирует расширить номенклатуру продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Будет запущено производство алюминиевого фасадного остекления и наружных пластиковых дверей разных цветов.

«В октябре мы вывели на рынок новую алюминиевую систему MELKE Alurix. Она предназначена для изготовления тёплых окон и входных дверей, тёплых подъёмно-сдвижных створок больших размеров. Сейчас готовимся к запуску производства новых систем из алюминия для фасадного остекления. В планах – до конца года выпустить более 7000 квадратных метров фасадного остекления», – рассказал руководитель отдела маркетинга и рекламы компании MELKE Никита Петюшин.