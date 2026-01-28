Резидент ОЭЗ «Дубна» повысит производительность за счёт нового станка
«Завод автомобильных подшипников №1» установил новое оборудование на своём предприятии в ОЭЗ «Дубна». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Запущен бесцентрово-шлифовальный станок, который позволит повысить качество продукции и увеличить производительность.
«Объём заявленных инвестиций в проект компании ЗАП №1 – 312 млн рублей. На производстве создадут около 60 рабочих мест. В планах компании – выпустить к 2028 году 1,3 млн подшипников», – сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Основное назначение станка – высококачественная шлифовка наружных поверхностей колец подшипников. Высокая производительность достигается благодаря скорости обработки и простоте устройства.
Завод ставит перед собой амбициозные цели по расширению присутствия на рынке. Одна из главных задач резидента ОЭЗ – увеличить выпуск ступичных подшипников первого поколения до 1,3 млн штук в год. Это удовлетворит растущие потребности рынка и укрепит позиции предприятия.
К 2028 году инвестор намерен занять 10% сегмента отечественного рынка под собственной торговой маркой «ЗАП №1».