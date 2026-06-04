Производитель лазеров расширит в Подмосковье центр промышленной робототехники

04 июня 2026, 18:36

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область заключила соглашение о развитии автоматизации и роботизации с «ВПГ Лазеруан». Это компания-лидер по производству отечественных лазеров.





Подписи под документом поставили губернатор Андрей Воробьёв и гендиректор предприятия Сергей Размахаев на проходящем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме.



Партнёрство позволит расширить уникальный Центр промышленной робототехники во Фрязине, который стал главной площадкой для продвижения роботизированных и лазерных технологий, а также базой для специализированных образовательных программ.

«ВПГ Лазеруан» – единственный в России серийный производитель волоконных лазеров мирового уровня. Его технологии опережают время, а в линейке – более 600 видов сложнейших приборов, от промышленных до медицинских. Компания думает на перспективу, развивает роботизацию и готова делиться опытом. Она запустила центр промышленной робототехники, чтобы дать доступ к своему уникальному оборудованию небольшим подмосковным компаниям, которые не могут приобрести его самостоятельно. Мы будем поддерживать проект, позволяя компаниям бесплатно или на льготных условиях использовать мощности центра. Это поможет небольшим производствам Подмосковья модернизировать цеха, стать конкурентоспособнее. А подготовка молодых кадров на базе центра позволит нашим заводам получать высококлассных специалистов, умеющих управлять умным оборудованием», – пояснил Воробьёв.