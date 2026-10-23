В Подмосковье обозначили главный принцип создания архитектурного кода
Создание архитектурного кода, который позволит формировать городские пространства со своим лицом, основано не на изобретении какого-то нового стиля, а на использовании имеющихся традиций и достижений. Об этом заявила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина на круглом столе по теме: «Код города: архитектура, идентичность и креативная экономика», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Заседание состоялось в рамках отраслевого дня Минстроя РФ в Национальном центре «России».
«Наша основная задача — это возрождение традиций, которые всегда основывались на грамотном пространственном планировании и никогда не подразумевали фальши. Это не про орнаменты или использование каких-то конкретных символов, а про общие подходы. Про возвращение к исходной точке, про осмысление», — сказала Кузьмина.Она добавила, что в Московской области уже ведётся работа по приданию локальной идентичности типовым постройкам. В настоящее время в проекте участвует ГК ПИК. Присоединиться готовы и другие девелоперы.