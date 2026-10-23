В Подмосковье обозначили главный принцип создания архитектурного кода

23 октября 2026, 12:04

оригинал Александра Кузьмина (фото: пресс-служба Мособлархитектуры)

Создание архитектурного кода, который позволит формировать городские пространства со своим лицом, основано не на изобретении какого-то нового стиля, а на использовании имеющихся традиций и достижений. Об этом заявила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина на круглом столе по теме: «Код города: архитектура, идентичность и креативная экономика», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





Заседание состоялось в рамках отраслевого дня Минстроя РФ в Национальном центре «России».





«Наша основная задача — это возрождение традиций, которые всегда основывались на грамотном пространственном планировании и никогда не подразумевали фальши. Это не про орнаменты или использование каких-то конкретных символов, а про общие подходы. Про возвращение к исходной точке, про осмысление», — сказала Кузьмина.