Компания «ПСК Фарма» расширила линейку лекарств от муковисцидоза
Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» зарегистрировала в Минздраве России препарат Колистиметат натрия в двух новых дозировках. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Теперь этот антибиотик, необходимый для пациентов с муковисцидозом, доступен в четырёх дозировках.
Муковисцидоз – тяжёлое наследственное заболевание, при котором нарушается работа желез внешней секреции, поражаются многие органы, в том числе дыхательная система. По данным «ПСК Фарма», в России – более 4500 пациентов с таким диагнозом, более половины из них – дети. Колистиметат натрия может применяться для лечения некоторых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики не подходят.
«Мы зарегистрировали Колистиметат натрия в высоких дозировках для удобства медперсонала отечественных учреждений системы здравоохранения, если пациентам требуется ежедневное внутривенное введение препарата. Это повышает возможность гибкого дозирования для разных категорий пациентов с муковисцидозом», – пояснила гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.«ПСК Фарма» входит в состав группы компаний «Рус Биофарм». Она развивает собственное высокотехнологичное производство в ОЭЗ «Дубна». Сегодня портфель компании насчитывает более 100 наименований препаратов. Порядка 80% которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших.