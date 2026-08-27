Компания «ПСК Фарма» расширила линейку лекарств от муковисцидоза

27 августа 2026, 20:02

оригинал Фото: компания «ПСК Фарма»

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» зарегистрировала в Минздраве России препарат Колистиметат натрия в двух новых дозировках. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Теперь этот антибиотик, необходимый для пациентов с муковисцидозом, доступен в четырёх дозировках.



Муковисцидоз – тяжёлое наследственное заболевание, при котором нарушается работа желез внешней секреции, поражаются многие органы, в том числе дыхательная система. По данным «ПСК Фарма», в России – более 4500 пациентов с таким диагнозом, более половины из них – дети. Колистиметат натрия может применяться для лечения некоторых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики не подходят.

«Мы зарегистрировали Колистиметат натрия в высоких дозировках для удобства медперсонала отечественных учреждений системы здравоохранения, если пациентам требуется ежедневное внутривенное введение препарата. Это повышает возможность гибкого дозирования для разных категорий пациентов с муковисцидозом», – пояснила гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.