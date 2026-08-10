Компания «Россети Московский регион» отремонтировала в Подмосковье 725 км ЛЭП
Более 725 километров линий электропередачи отремонтировала в Московской области компания «Россети Московский регион» за семь месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
Работы провели в рамках подготовки электросетевого хозяйства к осенне-зимнему сезону.
«Специалисты компании обновили, в частности, свыше 486 километров воздушных линий электропередачи и более 239 километров кабельных ЛЭП», — говорится в сообщении.Кроме того, компания отремонтировала 1 960 трансформаторных подстанций и 75 силовых агрегатов напряжением 35-220 киловольт.
Ранее в областном Минэнерго выпустили предостережение о недопустимости проникновения на объекты энергетической инфраструктуры. На запретной территории можно получить смертельный удар током, даже не прикасаясь к оборудованию. Кроме того, порча элементов энергосистемы может привести к пожарам и крупным авариям, в результате которых без света могут остаться дома, предприятия, школы, больницы и пр.
К вмешательству в работу энергообъектов россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают за это деньги, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом вынуждают людей выполнять их задания. При этом такие действия расцениваются как диверсия и влекут за собой уголовную ответственность. Поэтому о подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по номеру +7-800-224-22-22.