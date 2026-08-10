Резидент ОЭЗ «Дубна» зарегистрировал 15 патентов и изобретений в IT-инженерии
Резидент особой экономической зоны «Дубна» ГК «ТЭК-электроникс» зарегистрировала 15 патентов и изобретений в IT-инженерии, включая первый в России CAN-модуль. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Как рассказали в ведомстве, компания прошла путь от инженерного стартапа до вертикально интегрированного производителя. Она работает на стыке инженерии, IT и собственного производства сложных электронных устройств.
«ГК «ТЭК-электроникс» 20 лет разрабатывает охранно-противоугонные GSM-автосигнализации, цифровые переговорные устройства, системы автозапуска, телематические решения, а также программное обеспечение для серверных систем, веб-решений и мобильных приложений. При поддержке правительства Московской области компания организовала на площадке ОЭЗ «Дубна» собственное производство. В рамках господдержки компания в прошлом году получила субсидию на компенсацию части затрат на покупку оборудования для создания, развития и модернизации производства», – рассказали в ведомстве.Замещая импортные аналоги, «ТЭК-электроникс» предлагает высокотехнологичные решения для китайских и российских автомобильных брендов, предоставляя бесключевой автозапуск и телематику. ГК «ТЭК-электроникс» также решает задачи импортозамещения в микроэлектронике и программном обеспечении.