В семи округах Подмосковья уже работают свыше 3000 старост

22 октября 2026, 19:55

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В населённых пунктах Московской области сегодня работают более 3000 старост. Советы старост созданы в семи округах Подмосковья, сообщил зампред Мособлдумы Александр Наумов.





Он выступил на расширенном заседание Комитета регионального парламента по местному самоуправлению, приуроченному ко Дню сельского старосты Московской области. Его отмечают в регионе 23 октября с 2023 года.

«В Московской области тысячи мероприятий реализованы по инициативе сельских старост помимо тех, что есть в региональных и муниципальных программах. Это благоустройство села, дороги, различные учреждения. Начинания, связанные с развитием института старост, его развитием и взаимодействием с органами местного самоуправления поддерживает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Уверен, что динамика и дальше будет положительной», – отметил Наумов.

«У нас около 6000 сёл и деревень. Старост пока меньше, но мы работаем в этом направлении. В 2025 году появился закон, согласно которому в регионе закрепляется статус Советов старост. Это коллегиальный совещательно-консультативный орган, который координирует деятельность старост сельских населённых пунктов», – рассказал председатель Комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков.