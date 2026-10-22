В семи округах Подмосковья уже работают свыше 3000 старост
В населённых пунктах Московской области сегодня работают более 3000 старост. Советы старост созданы в семи округах Подмосковья, сообщил зампред Мособлдумы Александр Наумов.
Он выступил на расширенном заседание Комитета регионального парламента по местному самоуправлению, приуроченному ко Дню сельского старосты Московской области. Его отмечают в регионе 23 октября с 2023 года.
«В Московской области тысячи мероприятий реализованы по инициативе сельских старост помимо тех, что есть в региональных и муниципальных программах. Это благоустройство села, дороги, различные учреждения. Начинания, связанные с развитием института старост, его развитием и взаимодействием с органами местного самоуправления поддерживает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Уверен, что динамика и дальше будет положительной», – отметил Наумов.Участниками мероприятия стали представители Министерства территориальной политики Московской области, Совета муниципальных образований и Ассоциации старост сельских населённых пунктов, органов местного самоуправления муниципальных образований области.
Для предложений и проектов старост предусмотрен механизм инициативного бюджетирования. Региональное законодательство создаёт прочную правовую основу для получения статуса старосты. В июле 2018 года был принят закон «О старостах сельских населённых пунктов Московской области», который позволяет выбирать таких уполномоченных в селе или деревне.
«У нас около 6000 сёл и деревень. Старост пока меньше, но мы работаем в этом направлении. В 2025 году появился закон, согласно которому в регионе закрепляется статус Советов старост. Это коллегиальный совещательно-консультативный орган, который координирует деятельность старост сельских населённых пунктов», – рассказал председатель Комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков.На признание заслуг старост в Московской области направлен конкурс «Лучший староста Подмосковья». Он учреждён для повышения престижа старост сельских населённых пунктов и проводится с прошлого года. Участниками тогда стали 600 человек, в этом году – 722. Призовой фонд составляет 120 000 рублей.