Подмосковных школьников учат строить безопасные городские маршруты

22 октября 2026, 18:58

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области стартовала образовательная кампания «Безопасный маршрут», которая будет проходить до 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.





Для детей организовали интерактивные уроки с использованием дидактических наборов «Дом –Школа – Дом», разработанных Минтрансом Подмосковья, региональной Госавтоинспекцией и «Лабораторией дорожной культуры Урбантех». Ученики начальных классов моделируют ежедневные маршруты от дома до школы и обратно, учатся обходить опасные места.



Задача проекта – выработать у детей навыки безопасного поведения на дороге в городской среде и на своём личном маршруте.

«Снижение детского дорожно-транспортного травматизма – одна из наших ключевых задач. В этом году в Подмосковье удалось почти на треть сократить число погибших в ДТП детей по сравнению с прошлым годом. При этом 86% происшествий происходят в границах городов и посёлков – там, где проходят привычные для ребёнка маршруты от дома до школы. Поэтому особое внимание уделяем профилактике и современным форматам обучения», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.