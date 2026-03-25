Подмосковные молодые предприниматели подали 500 заявок на конкурс «Создай НАШЕ»
Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет подали рекордные 11 000 заявок на федеральный конкурс молодёжного предпринимательства «Создай НАШЕ». Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Больше всего заявок поступило от молодых предпринимателей из Москвы (872), Подмосковья (558) и Санкт-Петербурга (544).
«Мы отмечаем не только рост числа участников, но и повышение уровня заявок. Растёт сложность проектов. Сегодня ребята всё чаще идут не в быстрый заработок, а в высокотехнологичный бизнес, в сферу инженерии и науки. Конкурс «Создай НАШЕ» превратился в полноценную экосистему, где талант находит наставника, а идея инвестора», – отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.Победителей объявят в мае на Форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» в Москве.
«Грантовый фонд в этом году увеличен более чем в три раза по сравнению с прошлогодним. Его размер – 100 млн рублей. Нам предстоит определить авторов 100 лучших бизнес-идей, которые получат свой миллион», – пояснил председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.Каждый участник теперь сможет бесплатно пройти обучение по основам предпринимательской деятельности на Цифровой платформе. Это позволит получить практические знания по предпринимательству, разработать проект открытия нового или развития действующего бизнеса.
100 победителей конкурса получат возможность пройти акселерационную программу от Корпорации МСП, направленную на масштабирование и рост бизнеса.
Дополнительно участники смогут побороться за бесплатное получение высшего образования.
Федеральный конкурс молодёжного предпринимательства «Создай НАШЕ» уже третий год проводят Агентство стратегических инициатив и Корпорация МСП при поддержке фонда «Молодёжная предпринимательская инициатива» и «Деловой России».