Подмосковные молодые предприниматели подали 500 заявок на конкурс «Создай НАШЕ»

25 марта 2026, 19:46

Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет подали рекордные 11 000 заявок на федеральный конкурс молодёжного предпринимательства «Создай НАШЕ». Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Больше всего заявок поступило от молодых предпринимателей из Москвы (872), Подмосковья (558) и Санкт-Петербурга (544).

«Мы отмечаем не только рост числа участников, но и повышение уровня заявок. Растёт сложность проектов. Сегодня ребята всё чаще идут не в быстрый заработок, а в высокотехнологичный бизнес, в сферу инженерии и науки. Конкурс «Создай НАШЕ» превратился в полноценную экосистему, где талант находит наставника, а идея инвестора», – отметила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Грантовый фонд в этом году увеличен более чем в три раза по сравнению с прошлогодним. Его размер – 100 млн рублей. Нам предстоит определить авторов 100 лучших бизнес-идей, которые получат свой миллион», – пояснил председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.