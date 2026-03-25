Ветераны СВО познакомились с работой предприятия «Коломенский трамвай»
Ветераны спецоперации побывали на предприятии «Коломенский трамвай», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. Знакомство с востребованными специальностями проходит в рамках региональной программы «Промышленный туризм».
Вернувшихся с фронта бойцов сопровождали председатель местного отделения Комитета семей воинов Отечества Марина Родченко и руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.
«Промышленные экскурсии важны для наших ребят. Они могут увидеть, как работает производство, познакомиться с современными технологиями и профессиями. Это помогает задуматься о будущем и, возможно, выбрать карьеру в промышленной сфере», – отметил Каратеев.На экскурсии ветераны и их близкие узнали, какие специалисты сейчас требуются предприятию.
«Дважды в год мы организуем курсы обучения по специальности «Водитель трамвая». Всех прошедших профессиональный отбор и получивших водительское удостоверение на право управления трамваем принимаем на работу», – рассказала начальник службы эксплуатации Елена Калинина.
Обучение доступно для всех желающих. Встреча с претендентами состоится уже в среду, 25 марта, а сами курсы стартуют в апреле.
Ранее с инициативой проводить экскурсии на производства для участников спецоперации в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия региона выразили готовность поддержать эту инициативу.