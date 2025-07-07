Компания «Самолёт» провела в Подмосковье донорскую акцию
Видео: пресс-служба девелопера «Самолёт»
Акцию по сбору донорской крови провёл 3 июля девелопер «Самолёт» в жилом комплексе «Пригород Лесное», расположенном на территории Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В ходе акции, в которой участвовали сотрудники компании и жители ЖК, было собрано более 100 литров крови для нужд медицинских организаций Московской области.
«День донора» — больше, чем благотворительная акция, это прямое свидетельство нашей социальной ответственности. Мы высоко ценим готовность сотрудников стать донорами, ведь их бесценный вклад напрямую спасает жизни», — сказала директор по персоналу и устойчивому развитию группы «Самолёт» Александра Горчакова.
Акция проводилась при поддержке подмосковного Центра крови имени О.К. Гаврилова.
«Сегодня бизнес все активнее участвует в донорском движении, и мы рады поддержать такие инициативы. Совместно с девелоперской группой «Самолет» мы проводим выездные акции. Это наглядный пример того, как корпоративное донорство приобретает системный характер», — отметила главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Мария Аппалуп.Выездные донорские акции «Самолёта» начали проводиться весной 2023 года, а с 2024 года стали регулярными — они проходят каждые два месяца. Донорами стали около тысячи сотрудников компании и людей, проживающих в жилых комплексах «Самолёта».