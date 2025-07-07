Компания «Самолёт» провела в Подмосковье донорскую акцию

07 июля 2025, 11:34

Видео: пресс-служба девелопера «Самолёт»

Акцию по сбору донорской крови провёл 3 июля девелопер «Самолёт» в жилом комплексе «Пригород Лесное», расположенном на территории Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба компании.





Фото: пресс-служба девелопера «Самолёт»

В ходе акции, в которой участвовали сотрудники компании и жители ЖК, было собрано более 100 литров крови для нужд медицинских организаций Московской области.





«День донора» — больше, чем благотворительная акция, это прямое свидетельство нашей социальной ответственности. Мы высоко ценим готовность сотрудников стать донорами, ведь их бесценный вклад напрямую спасает жизни», — сказала директор по персоналу и устойчивому развитию группы «Самолёт» Александра Горчакова.

«Сегодня бизнес все активнее участвует в донорском движении, и мы рады поддержать такие инициативы. Совместно с девелоперской группой «Самолет» мы проводим выездные акции. Это наглядный пример того, как корпоративное донорство приобретает системный характер», — отметила главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Мария Аппалуп.