На «Юна-Фесте» в Подольске нашли дом для почти 30 приютских животных
Фестиваль по пристройству животных «Юна-Фест» состоялся 5 июля в парке имени Виктора Талалихина в Подольске, благодаря мероприятию в добрые руки попали 23 кошки и шесть собак. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всего на фестивале было представлено 110 животных, которые содержатся в Центре реабилитации «Юна» и других приютах. Питомцев предлагали бесплатно», — говорится в сообщении.Все животные на фестивале были привиты и чипированы, а ветеринары готовы были бесплатно проконсультировать потенциальных владельцев по уходу и содержанию четвероногого друга. Люди, решившие забрать питомца, подписывали договор об ответственном содержании
На фестивале также провели мастер-классы и лекции, посвящённые животным, работала благотворительная ярмарка.