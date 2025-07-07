На «Юна-Фесте» в Подольске нашли дом для почти 30 приютских животных

07 июля 2025, 11:07

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фестиваль по пристройству животных «Юна-Фест» состоялся 5 июля в парке имени Виктора Талалихина в Подольске, благодаря мероприятию в добрые руки попали 23 кошки и шесть собак. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«Всего на фестивале было представлено 110 животных, которые содержатся в Центре реабилитации «Юна» и других приютах. Питомцев предлагали бесплатно», — говорится в сообщении.